Das Amt für Ausbildungsförderung in der Fröbelstraße 17 ist vom 28. November bis 16. Dezember geschlossen. In dieser Zeit arbeiten die Mitarbeiter Rückstände auf. In dringenden Fällen besteht jedoch die Möglichkeit, sich per E-Mail post.sozialamt@ba-pankow.berlin.de sowie unter

902 95 51 10 an das Amt für Ausbildungsförderung zu wenden.