Berlin: "Bunte Fetzen" |Am 1. Oktober eröffnete der Stoffladen "Bunte Fetzen" und bietet ein breites Sortiment an Stoffen und Kurzwaren, aber auch Nähmaschinen sowie außerdem "Selbstgenähtes" an. Darüber hinaus ist eine "Nähschule" im Geschäft integriert.