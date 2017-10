Die perfekte Bewerbung

Prenzlauer Berg.

Wer sich demnächst für einen neuen Job oder eine Ausbildung bewerben möchte, kann im Seminar „Erfolgreich bewerben“ erfahren, wie heutzutage die Bewerbungsunterlagen auszusehen haben. Veranstaltet wird es vom Pankower Lernladen am 18. Oktober von 10 bis 12.30 Uhr in der Stargarder Straße 67. Die Teilnehmer können ihre Bewerbungsunterlagen von Fachleuten prüfen lassen. Außerdem lernen sie die neuesten Anforderungen an Anschreiben, Lebenslauf und E-Mail-Bewerbung kennen. Anmeldung unter325 92 70 00 oder per E-Mail lernladen.pankow@dqg-berlin.de