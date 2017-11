ECOALF

Berlin: ECOALF | ECOALF, Alte Schönhauser Straße 5-5a, 10119 Berlin



Das spanische Unternehmen eröffnete am 21. Oktober seinen ersten deutschen Flagship Store für nachhaltige Mode. Javier Goyeneches Mission: eine neue Generation an Modeprodukten zu schaffen, die aus recycelten Stoffen bestehen und zugleich denselben Qualitäts- und Designanspruch haben wie herkömmliche Kollektionen.



