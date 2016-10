Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: FILOLA Wollfachgeschäft |Am 8. Oktober hat Anke Sawade das FILOLA Wollfachgeschäft eröffnet und bietet ein breites Sortiment an saisonal aktuellen Handarbeitswollgarnen (LangYarns und LanaGrossa) sowie ein Nadelsortiment an. Auch "all inklusive" Strickpakete sind erhältlich. Zukünftig findet man hier auch eine Auswahl fertiger Accessoires.