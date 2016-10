Jobsharing:Wie geht das?

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zu einem Vortrag zum Thema „Top-/Jobsharing – Aufbruch traditioneller Arbeitsstrukturen in Führungspositionen“ lädt das Frauenzentrum Prenzlauer Berg ein. Bei Ewa in der Prenzlauer Allee 6 ist am 24. Oktober um 20 Uhr Susanne Broel zu Gast. Sie hat sich selbst über sechs Jahre die Leitung einer Abteilung mit einer Partnerin im Jobsharing geteilt. Heute berät sie als Coach und Mediatorin unter anderem Führungskräfte und Unternehmen zum Einsatz von Jobsharern. In ihrem Vortrag informiert sie, welche Hürden beim Jobsharing zu überwinden sind und welche Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit das Ganze funktioniert. Sie gibt auch Tipps, wie die passende Partnerin für ein Jobsharing zu finden ist. Die Veranstaltung wird von der Heinrich-Böll-Stiftung und der Lotto-Stiftung Berlin gefördert. Die Teilnahme ist ausschließlich Frauen vorbehalten. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW