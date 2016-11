Neu bei porta: Ethan-Allen-Möbel erfüllen höchste Qualitätsansprüche

"Es sind feine und ganz außergewöhnliche Möbel – allesamt handgefertigt, genügen sie in Material und Verarbeitung höchsten Qualitätsansprüchen", schwärmt Torsten Kammel, Leiter der Wohnzimmer-Abteilung bei porta in Potsdam-Drewitz.

Die Rede ist von Produkten des renommierten US-amerikanischen Unternehmens Ethan Allen, die in diesem Monat neu ins porta-Sortiment aufgenommen wurden. "Diese transatlantische Kooperation ist sehr vielversprechend. Wir bestellen direkt in den USA und sind damit gerade in unserer Region Vorreiter, denn außerhalb des nordamerikanischen Marktes sind die Produkte bisher noch nicht sehr weit verbreitet", ergänzt Torsten Kammel.Ein Gang durch die neuen Ethan-Allen-Präsentationsräume von porta lässt erahnen, warum von den Möbeln eine solche Faszination ausgeht.Denn das Gesamtbild passt bis ins kleinste Detail: Obwohl jedes Stück und jedes dazugehörige Accessoire für sich genommen einzigartig ist, wirken die Garnituren in ihrem Design und in ihrer perfekten Farbabstimmung absolut stimmig. Kurzum: Ethan-Allen-Möbel machen jeden Raum zu einem Wohlfühl-Kosmos der besonderen Art. Ihre unverwechselbare Persönlichkeit offenbart sich übrigens auch hinter den Bezügen oder Sitzkissen. Dort findet sich auf den Labeln die Unterschrift jedes einzelnen Mitarbeiters, der an der Herstellung des jeweiligen Möbelstücks beteiligt war!