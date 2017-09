Oreo Pop-up Store

Berlin: Oreo Pop-up Store | Oreo Pop-up Store, Rosenthaler Straße 72 , 10119 Berlin, täglich 12-20 Uhr



Vom 29. September bis 3. Oktober öffnet ein Oreo Pop-up Store. Der temporäre Shop ist das Finale der bundesweiten Oreo Sampling-Tour. Die schwarz-weißen Kekse gibt es dort in allen Variationen – vom Original über die Variante Double bis zur Neuheit Crispy & Thin.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

