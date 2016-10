Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: POP UP! THE STORE |Im Rahmen der deutschlandweiten POP UP! CITY-Tour öffnet vom 20. bis 22. Oktober der Store: Der Hotspot im Look eines Vintage-Plattenladens bringt einen unkonventionellen Programm-Mix, bestehend aus Mitmachaktionen, Live-Events und Relax-Möglichkeiten.