Red Wing Heritage Women’s Store

Berlin: Red Wing Heritage Women's Store | Red Wing Heritage Women’s Store, Almstadtstraße 1-3, 10119 Berlin, Mo-Sa 11-19 Uhr



Am 5. Oktober eröffnete der weltweit erste Store in Berlin. Hier werden neben der Damenschuhkollektion auch ausgewählte Produkte anderer Hersteller verkauft.



