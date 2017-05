Prenzlauer Berg.

Die Unternehmer-Initiative Punkt 22 veranstaltet am 7. Juni um 18.30 Uhr einen Stammtisch im Restaurant „Blaue Adria“ in der Cotheniusstraße 8. Willkommen sind Unternehmer, Freiberufler, Existenzgründer, Hauseigentümer und an regionaler Wirtschaft Interessierte. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es bei Klaus-Reiner Lorenz unter0171 479 13 05 und auf www.netzstamm.de