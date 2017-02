Tipps rund ums Zeitmanagement

Prenzlauer Berg.

Unter dem Motto „Mehr Zeit mit Ihren Lieben und was Ihnen sonst noch wichtig ist“ lädt der Wirtschaftskreis Pankow am 2. März um 18 Uhr zu einer Veranstaltung in Myer’s Hotel in der Metzer Straße 26 ein. Gerade Unternehmer und Selbstständige wissen, wie rar Zeit für sie ist. Man will Aufträge nicht lange liegen lassen, sondern sie rasch zur Zufriedenheit der Kunden erledigen. Da ist Zeitmanagement sehr wichtig. Michael Kundt, der Mitbegründer des Telekommunikationsunternehmens reventix GmbH, wird seine Ideen vorstellen, wie man als Unternehmer mehr Zeit mit seinen Lieben verbringen kann. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 28. Februar per E-Mail info@wirtschaftskreis-pankow.de an.