Wohnen nach Maß: Mit porta gestalten Sie Ihr Zuhause neu

Sie heißen geha, Elfa oder Trüggelmann: Die renommierten Möbelunternehmen sind mit hochwertigen intelligenten Raumteilerprogrammen im porta-Angebot vertreten und bringen mit cleveren Lösungen selbst in kompliziert geschnittene Zimmer neue Perspektiven und einen individuellen Wohnkomfort.

Und das gilt für alle Räume in der Wohnung: Von der versteckten Schuhabteilung im Eingangsbereich über den im Schlafraum integrierten begehbaren Kleiderschrank bis hin zu Stauräumen in der Küche oder Arbeitsnischen als Officelösung im Wohnbereich.Verspiegelte Trennwände, farblich akzentuierte Oberflächen, Türfüllungsvarianten, freihängende oder bodenläufige Schiebetüren – auf Wunsch mit persönlichen Bildmotiven gestaltet – generieren ein überraschend frisches Wohlfühlambiente. „Damit wird jeder Zentimeter perfekt ausgenutzt, ohne dass der Eindruck von Enge entsteht“, sagt Guido Franz, Leiter der porta-Schlafzimmerabteilung in Potsdam-Drewitz. Die Flexibilität der einzelnen Segmente und die Fülle der Kombinationen ist enorm und bietet für jedes Zuhause die individuelle Lösung. Die porta-Experten garantieren dabei eine schnelle und effektive Umsetzung, begleiten Sie auf Wunsch von A bis Z, nämlich von der persönlichen Beratung und Planung über das Aufmaß vor Ort bis zur Anpassung und Montage.