Der Klubabend: "Hinaus in die Ferne"

Eine musikalische Weltreise mit der Sopranistin Jeanette Rasenberger und dem Pianisten Andreas Wolter. Es erklingen für Sie Lieder über die verschiedensten Länder der Erde – Lieder zum Mitsingen und Träumen. Während wir die „Weißen Rosen von Athen bestaunen“, landen wir bereits mit Cardasklängen in Ungarn, bei „Julishka aus Budapest“, bummeln mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ durch die französische Metropole und mit „New York New York“ durch „Big Apple“ Danach geht es mit einer hinreißenden Rumba in der Karibik und über Schottland zurück nach Berlin.