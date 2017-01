Karten fürs Neujahrskonzert

Berlin: Friedhofskapelle Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Am 14. Januar um 16 Uhr findet in der Friedhofskapelle Rahnsdorf, Fürstenwalder Allee 93, das erste Konzert des neuen Jahres statt. Frithjof-Martin Grabner und Hans-Peter Kirchberg präsentieren auf Klavier und Kontrabass Musik aus vier Jahrhunderten. Die Karten kosten zehn Euro, sie gibt es nur im Vorverkauf bei der Bürgerinitiative Friedhofskapelle (Jutta Benedix-Ulrich) in der Fürstenwalder Allee 94 und in der Apotheke „Zum weißen Schwan“, Springeberger Weg 16. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die weitere Renovierung der Kapelle verwendet. RD