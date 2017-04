Berlin: Dorfkirche Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Am 29. April lädt der Freundeskreis der Dorfkirche Rahnsdorf zu einem Konzert in das Gotteshaus ein. Ab 17 Uhr erklingen Werke von Giacomo Puccini und Ludwig van Beethoven. Mit dem Konzert soll an die Gründung des Wasserrettungsdienstes im Mai 1900 erinnert werden. Damals nahm die erste Wasserrettungsstation in der Nähe der Mündung der Spree in den Müggelsee den Betrieb auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. RD