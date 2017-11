Konzert in der Friedhofskapelle

Berlin: Friedhofskapelle Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Die Bürgerinitiative Friedhofskapelle Rahnsdorf lädt am 19. November zum letzten Konzert des Jahres ein. Ab 16 Uhr spielt der Violinensolist Peter Albrecht in der Friedhofskapelle, Fürstenwalder Allee 93, Werke von Witold Lutoslawski, Georges Aperghis und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten bei Jutta Bendix-Ulrich in der Fürstenwalder Allee 94 und in der Apotheke Zum weißen Schwan, Springeberger Weg 16. Auskünfte auch unter 648 09 74. Der Erlös der Veranstaltung wird für die weitere Restaurierung der Kapelle verwendet.RD