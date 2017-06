Rahnsdorf.

Anfang Juli hat der diesjährige Musiksommer am Müggelsee begonnen. Im wöchentlichen Wechsel gibt es in den örtlichen Kirchen jeweils am Sonnabend ein Konzert oder eine 30-minütige Orgelmusik auf der historischen Dinse-Orgel der Rahnsdorfer Dorfkirche. Am 8. Juli um 18 Uhr spielt dort Hartmut Bietz unter anderem Werke von Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Die Konzertreihe läuft bis 23. September, das ganze Programm steht unter www.berlin-rahnsdorf.org