Berlin: Taborkirche Wilhelmshagen |

Rahnsdorf

. Die nächsten Konzerte im Rahmen der Reihe „Musiksommer am Müggelsee“ finden am 15. und 16. Juli in der Taborkirche an der Schönblicker Straße statt. Am 15. Juli gibt es um 16 Uhr ein Kindermusical über Martin Luther. Es singt und spielt der Kinderchor Rahnsdorf. Am 16. Juli spielt das Jugendkammerorchester Prenzlauer Berg ab 18 Uhr Werke von Johann Friedrich Fasch, Wolfgang Amadeus Mozart und Carl Nielsen. Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.