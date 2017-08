Berlin: Taborkirche Wilhelmshagen |

Rahnsdorf. Am 12. August wird die Reihe "Musiksommer am Müggelsee" mit einem Klezmerkonzert in der Taborkirche in der Schönblicker Straße fortgesetzt. Es spielen Harry Timmermann (Klarinette), Nikos Tsiachris (Gitarre), Alexander Danko (Akkordeon) und Robin Draganic (Kontrabass). Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. RD