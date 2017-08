Berlin: Dorfkirche Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Das nächste Konzert im Rahmen der Reihe „Musiksommer am Müggelsee“ findet am 26. August statt. Ab 18 Uhr erklingt in der Dorfkirche Rahnsdorf an der Dorfstraße Musik zu Tänzen aus aller Welt. Das Bläserquintett „Cinq Couleur“ spielt unter anderem Werke von Antonin Dvorak und Maurice Ravel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. RD