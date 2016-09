Berlin: Taborkirche Wilhelmshagen |

Rahnsdorf. Das diesjährige Abschlusskonzert des Rahnsdorfer Musiksommers findet am 24. September um 18 Uhr in der Taborkirche Wilhelmshagen, Schönblicker Straße, statt. Geboten werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Georg-Friedrich Händel. Solisten der Kantorei Berlin-Rahnsdorf, des Orchesters Concertino Berlin, spielen auf Barock-Instrumenten. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse. bey