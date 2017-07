Berlin: Dorfkirche Rahnsdorf |

Rahnsdorf. Im Rahmen der Reihe „Musiksommer am Müggelsee“ gibt es am 5. August ein kleines Orgelkonzert in der Dorfkirche Rahnsdorf. Jonas Sandmeier spielt ab 18 Uhr auf der historischen Dinse-Orgel, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. RD