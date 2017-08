Familienfest im Ulmenhof

Berlin: Ulmenhof |

Rahnsdorf. Die Stephanus-Stiftung lädt am 3. September von 11 bis 17 Uhr zum Familienfest in den Ulmenhof, Grenzbergeweg 38, ein. Zum Auftakt gibt es einen Gottesdienst im Freien, danach warten Mitmach- und Spielangebote auf die Besucher. Für Kinder gibt es Reiten, Dreiradwettkämpfe und eine Hüpfburg. Außerdem stehen Kutschen für Rundfahrten zur Verfügung. Für Speis’ und Trank ist gesorgt. An Ständen können Erzeugnisse aus den Stephanus-Werkstätten, darunter Keramik, Kerzen und Textilien erworben werden. RD