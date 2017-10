Rahnsdorf.

Im Rahmen der Kiezkasse für die Region können noch Restmittel von 450 Euro für örtliche Projekte in Rahnsdorf eingesetzt werden. Über die Verwendung wird in einer Kiezkassenversammlung am 17. Oktober um 18 Uhr im Kiezklub Rahnsdorf, Fürstenwalder Allee 362, entschieden. Vorschläge können vorab unter kiezkasse-rahnsdorf@ba-tk.berlin.de eingereicht werden. Mitdiskutieren und entscheiden können nur Einwohner des Ortsteils.