Rahnsdorf.

Auch in diesem Jahr war der Fährmann auf der historischen Ruderfähre Rahnsdorf-Müggelheim wieder fleißig. Bis zum Saisonende am 3. Oktober brachte er 6031 Passagiere ans jeweils andere Ufer. Außerdem wurden 2528 Fahrräder befördert. Die Fähre, die nur an Wochenenden und Feiertagen verkehrt, war an 48 Tagen im Einsatz. Am 1. Mai 2017 beginnt die nächste Saison.