Bessere Wege am Tegeler Fließ: Bis Ende des Monats ist alles fertig

Reinickendorf. Seit August lässt das Bezirksamt die Wege am Tegeler Fließ sanieren – möglich macht‘s die zweite Auflage des Sondervermögens Infrastruktur Wachsende Stadt, kurz SIWA.

600 000 Euro fürs Sanierungsprojekt am Tegeler Fließ hat Reinickendorf aus dem SIWA-II-Topf bekommen. Die Arbeiten an den ersten Bauabschnitten konnten schon Anfang Oktober beendet werden. Fertig sind in Hermsdorf die Wege zwischen Veltheim- und Marthastraße und vom Fürst-Donnersmarck-Steg bis zur Mühlenfeldstraße Höhe Elsenbruchstraße. In Tegel und Waidmannslust ist die circa einen Kilometer lange Strecke zwischen dem verlängerten Titusweg und dem Schollenweg wieder besser begehbar.Aktuell sind die Bauarbeiter auf der Tegeler Fließseite im Abschnitt vom Titusweg bis zum Hebebauwerk unterwegs. Auch die Arbeiten in Hermsdorf von der Mühlenfeldstraße bis zur Forststraße und Am Ried gehen weiter, sollen aber bis Ende des Monats abgeschlossen sein.