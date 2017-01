Gremium für die Resi wird gewählt

Reinickendorf.

Die Wahl des Gebietsgremiums fürs „Aktive Zentrum Residenzstraße“ steht an: am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13. Der Beirat begleitet die Umsetzung des städtebaulichen Förderprogramms „Aktive Zentren“ in der Residenzstraße, er steht dem Bezirksamt zur Seite und spricht Empfehlungen aus. Mitmachen kann, wer im Kiez wohnt, arbeitet, ein Gewerbe betreibt, eine Immobilie besitzt und sich ehrenamtlich engagieren möchte. Die Wahl ist öffentlich, mehr Informationen gibt es unter www.zukunft-residenzstrasse.de