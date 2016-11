Kundenservice eingeschränkt

Reinickendorf.

Wegen Sanierungsarbeiten im Rathaus Reinickendorf am Eichborndamm finden die Sprechzeiten des Kundenservice „Vermessung“ im Stadtentwicklungsamt noch bis zum 27. November im Raum 228 statt – und nicht wie gewohnt in Zimmer 227. An den Bauarbeiten liegt es auch, dass die Mitarbeiter des Kundenservice vom 28. November bis zum 23. Dezember nur eingeschränkt Auskünfte erteilen. Sie geben zwar Auszüge aus dem Liegenschaftskataster aus, alle anderen Anfragen beantworten sie aber schriftlich. Die Sprechzeiten bleiben indes unverändert: dienstags von 9 bis 12 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Telefonisch ist der Kundenservice unter

902 94 31 19 zu erreichen, E-Mails gehen an vermessung@reinickendorf.berlin.de