Ausgezeichnete Ausbildung

Tegel.

Zum zehnten Mal hat die ehrenamtliche Initiative „Ausbildungsplatzpaten" Reinickendorfer Unternehmen ausgezeichnet, die sich besonders in der Ausbildung junger Menschen engagieren. Der Preis besteht aus einem Buddybären, der von Reinickendorfer Schülern gestaltet wird. Den ersten Preis erhielt das Maschinenbauunternehmen H.-H.Focke GmbH & Co. KG (Bemalung von Maria Tornow von der Bettina-von-Arnim-Schule). Zweiter Preisträger wurde das Domicil Seniorenpflegeheim Residenzstraße (Bemalung von Lyneth Dadzie von der Paul-Löbe-Schule). Den dritten Preis bekam die Borsig GmbH (Bemalung Sophie Corbiere, Paul-Löbe-Schule). Der Inklusionsbuddy ging an das Autozentrum Reinickendorf (Bemalung Bentrie Tzampaz von der Julius-Leber-Schule). Weitere Informationen zu den Ausbildungsplatzpaten gibt es unter www.ausbildungsplatzpaten.de