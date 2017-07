Basteln von Schultüten

Reinickendorf.

Der Verein Deutsch-Polnisches Hilfswerk lädt zukünftige ABC-Schützen zum Schultüten basteln am Sonntag, 23. Juli, von 15 bis 18 Uhr in die KreativFabrik – Kinder- und Familienzentrum, Amendestraße 41 (Eingang gegenüber der Hausotter-Grundschule am Ende der Hoppestraße). Das Material wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung unter23 36 50 04 oder info@dp-hilfswerk.eu ist erwünscht.