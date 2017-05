Bauernhof Urlaub gewinnen!

demeter ist ein Siegel für Produkte aus biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise. Was dieser etwas sperrig klingende Begriff in der Praxis bedeutet, kann man auf dem Bio-Hof Löstrup erleben.

Im Rahmen der demeter Woche bei denn’s Biomarkt gibt es 5 Bauernhof-Urlaube für dort zu gewinnen! Außerdem kann man jeden Tag andere demeter Produkte probieren und dabei jeweils einen guten Grund für demeter kennenlernen. Für Groß und Klein wird somit aus einem theoretischen Konstrukt eine Produktkennzeichnung mit Bedeutung.



17.-23.05.17 demeter Woche in Ihrem denn’s Biomarkt

www.denns-biomarkt.de