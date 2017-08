Bewerbungsrunde "Kita bewegen" gestartet: Stadtrat Dollase motiviert zu Teilnahme

Reinickendorf.„Kita bewegen – für die gute gesunde Kita“, ein Organisationsentwicklungsprogramm für Kinderbetreuungseinrichtungen, startet in die vierte Runde. 42 Reinickendorfer Kitas sind seit 2012 von Anfang an dabei, weitere Kitas können dazu kommen.

Der Startschuss in die neue Bewerbungsrunde ist für Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für die CDU) Anlass genug, um für das Projekt zu werben und Einrichtungen in Reinickendorf zur Teilnahme zu motivieren. Tobias Dollase weist darauf hin, dass Kindertageseinrichtungen mit ihrem Auftrag der Bildung, Erziehung und Betreuung eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Kindern spielen. „Dabei ist es mit Blick auf die unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Kinder wichtig, dass die Kitas einen Beitrag dazu leisten, allen Kindern die bestmöglichen Chancen für ein gesundes Aufwachsen zu bieten. Gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung sollen besser in den Kita-Alltag integriert werden. Gleichzeitig sollen die hohen Anforderungen, die dadurch an die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen gestellt werden, für diese nicht zur gesundheitlichen Belastung werden“, so Bezirksstadtrat Tobias Dollase. Der Stadtrat unterstützt das Programm ausdrücklich. „Gesundheitsthemen sollen nicht im Sinne eines Projekts abgehandelt, sondern in die täglichen Lern-, Spiel- und Arbeitsprozesse eingebunden werden.“Kitas, die sich am Programm beteiligen, werden über zwei Jahre fachlich begleitet und bei der Organisation und der Qualitätsprüfung unterstützt. Die Eltern werden an diesem Prozess ebenso beteiligt. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung – sowohl der Kinder als auch der Einrichtungen – setzen die Kitas dabei eigene Schwerpunkte.

Interessierte Kitas erhalten Informationen bei Klaus Preß unter 902 94 60 89. Anmeldungen sind bis zum 15. Oktober 2017 möglich.