E-Bookreader nutzen lernen

Berlin: Bibliothek am Schäfersee |

Reinickendorf. Das deutsch-polnische Hilfswerk und das Quartiersmanagement Letteplatz haben ein Projekt entwickelt, mit dem Senionen an die Nutzung von E-Bookreadern herangeführt werden. An jedem ersten Montag im Monat können sich Interessierte in der Bibliothek am Schäfersee, Stargardtstraße 11-13, von 11 bis 12 Uhr mit den Geräten vertraut machen. Das Angebot ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter 23 36 50 04. CS