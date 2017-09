Eltern auf Ausbildungstour: Besuch lokaler Unternehmen

Berlin. Das Netzwerk Regionale Ausbildungsverbünde Berlin bietet am Donnerstag, 12. Oktober, von 15 bis 18 Uhr drei Bustouren für Eltern, in deren Verlauf jeweils zwei Ausbildungsunternehmen vorgestellt werden.

44 38 33 13. Die Teilnahme ist kostenlos. Die notwendige Anmeldung erfolgt unter www.nrav.de/elternauftour . Weitere Auskünfte gibt es unter44 38 33 13.

Die Tour Nord beginnt am Rathaus Reinickendorf, Eichborndamm 215-239, und führt zum Johanniter-Stift in Tegel und zu Mercedes-Benz in Spandau. Die Tour Mitte startet am Abgeordnetenhaus Berlin, Niederkirchnerstraße 5, und bringt die Teilnehmer zum Druckunternehmen Laserline und zum Hotel Mercure Berlin City.Die Tour Süd hat das Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, als Ausgangspunkt und ermöglicht den Teilnehmern den Besuch des Ferdinand-Braun-Instituts und der Ausbildungswerkstatt der Humboldt-Universität.