Kompetent in der Kommunikation

Reinickendorf.

Praxisnahes Basiswissen, Tipps und Handwerk vermitteln Workshops zur Kommunikationskompetenz, die jetzt in der Volkshochschule im Angebot sind. Dazu zählt auch ein Stimm- und Sprechtraining. Die Kurse starten am 29. Oktober in der VHS-Lehrstätte am Schäfersee, Stargardstraße 11-13. Mehr Infos zu anderen Seminarangeboten gibt es auf der Website der Volkshochschule unter www.berlin.de/vhs-reinickendorf.de . Das komplette VHS-Programm für Herbst- plus Frühlingssemester 2016/2017 ist in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, Buddestraße 21 (im Tegel-Center), im Rathaus Reinickendorf am Eichborndamm, im Fontane-Haus in der Königshorster Straße 6 sowie in den Stadtteilbibliotheken und in vielen Buchläden erhältlich.