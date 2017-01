Berlin: Paul-Löbe-Schule |

Reinickendorf. Die Paul-Löbe-Schule stellt sich am Freitag, 13. Januar, von 16.30 bis 19 Uhr allen Interessierten vor. Die Integrierte Sekundarschule an der Lindauer Alle 23-25 bietet von der Berufsbildungsreife im 9. Schuljahr bis zum Abitur nach 13 Schuljahren alle Abschlüsse an. CS