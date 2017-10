Verfügung und Testament

Berlin: HVD Betreuungsverein Reinickendorf |

Reinickendorf. Der Betreuungsverein Reinickendorf des Humanistischen Verbandes Deutschland bietet am Mittwoch, 8. November, ab 16 Uhr die Informationsveranstaltung „Das Testament – Erben und Vererben“ in Alt-Reinickendorf 7 an. An gleicher Stelle findet am Montag, 13. November, um 16 Uhr die Informationsveranstaltung „Die Patientenverfügung – alle Informationen auf einen Blick“ statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Die Anmeldung erfolgt unter 49 87 28 85. CS