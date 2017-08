Berauscht im Auto unterwegs

Reinickendorf.

Polizisten haben am 7. August einen unter Rauschmittel fahrenden Autofahrer auf der Aroser Allee festgenommen. Gegen 19.45 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 26-jährige Fahrer versuchte der Polizeikontrolle zu entkommen und beschleunigte seine Fahrt. Nach einer Verfolgung über mehrere Straßen hinweg musste der Raser an der Kreuzung Aroser Allee und Holländerstraße wegen mehrerer anderer Fahrzeuge, die bei Rot an der Kreuzung warteten, anhalten und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten nahmen ihn noch in der Nähe fest. Da er vor der Fahrt berauschende Mittel zu sich genommen hatte, wurde Blut entnommen. Daraufhin wurde er wieder entlassen. Der Mann muss sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, gestohlener Kennzeichen und Urkundenfälschung verantworten.