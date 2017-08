Reinickendorf.

Vermutlich nach einer Brandstiftung ist am 20. August ein Auto an der Genfer Straße fast völlig ausgebrannt. Gegen drei Uhr morgens wurde eine Anwohnerin durch einen lauten Knall wach. Sie sah wenig später Flammen an einem Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Das Fahrzeug brannte fast vollständig aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.