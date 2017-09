Drogenhändler auf der Straße erkannt: Marihuana-Genuss im Auto

Reinickendorf. Polizisten haben am 13. September zwei mutmaßliche Drogenhändler an der Teichstraße vorläufig festgenommen.

Die Besatzung eines Funkwagens entdeckte gegen 17.50 Uhr in der Roedernallee ein mit drei Personen besetztes Auto, wobei ihnen der Mann auf dem Beifahrersitz bekannt war. Die Beamten folgten dem Wagen und machten eine Fahndungsnachfrage, die positiv ausfiel, da der Versicherungsschutz für das Auto nicht vorhanden war.An der Ecke Teich- und Gotthardstraße stoppten die Beamten das Fahrzeug. Der Beifahrer öffnete die Tür und dem dort stehenden Beamten stieg sofort der Geruch von Marihuana in die Nase. Während der Beifahrer und der Autofahrer ausstiegen, griff sich der dritte Mann eine Tüte, die im Fußraum vor der Rücksitzbank lag und verließ auf der Fahrerseite das Auto. Auf seiner Flucht verlor er die Tüte, entkam aber. Die Plastiktüte, in der sich offenbar Marihuana befand, wurde von den Polizisten beschlagnahmt.Der 25-jährige Beifahrer und der 27 Jahre alte Autofahrer wurden vorläufig festgenommen. Mobiltelefone der beiden und das mitgeführte Geld des 25-Jährigen wurden ebenso beschlagnahmt wie der Wagen aufgrund nicht geklärter Eigentumsverhältnisse. Wohnungsdurchsuchungen verliefen bei beiden allerdings ohne Erfolg.