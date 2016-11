Einbrecher festgenommen

Reinickendorf.

Nach Hinweisen eines aufmerksamen Nachbarn konnten Beamte des Polizeiabschnitts 11 in der Nacht zum 1. November einen Einbrecher festnehmen. Der Mann hatte sich gegen 23.30 Uhr mit einem Komplizen Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung in der Scharnweberstraße verschafft. Beide flüchteten, als die alarmierten Polizisten eintrafen, in Richtung U-Bahnhof. Dort konnten die Beamten einen der Männer stellen. Das Diebesgut – Notebooks und Spielkonsolen – hatte der 27-Jährige nicht dabei. Er wurde an die Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben, die nun ermittelt. Der Komplize konnte zunächst unerkannt entkommen.