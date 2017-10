Erfolgreiche Fotofahndung

Reinickendorf.

Nach Veröffentlichung von Fotos zu einer Körperverletzung vom 10. Mai 2016 an der Provinzstraße konnte der flüchtige Tatverdächtige namentlich ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Mann. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. Am 10. Mai 2016 soll der Tatverdächtige, der in Begleitung einer Frau war, im Bereich der Provinzstraße 110 mit einem Mann zunächst in Streit geraten sein. Er habe den 58-Jährigen dann niedergeschlagen und ihn anschließend, am Boden liegend, gemeinsam mit der Frau getreten. In der Folge verlor der 58-Jährige zeitweise das Bewusstsein und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Zeugen erkannten am nächsten Tag in der Nähe des Tatortes zufällig das Pärchen wieder. Während die damals 31-jährige Frau festgehalten werden konnte, flüchtete ihr Begleiter unerkannt.