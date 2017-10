Öffentlichkeitsfahndung nach Gewalttäter: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Reinickendorf. Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung.

Am 10. Mai 2016 soll der Unbekannte, der in Begleitung einer Frau war, im Bereich der Reinickendorfer Provinzstraße 110 auf dem Gehweg mit einem 58-Jährigen in Streit geraten sein. Der Gesuchte habe ihn niedergeschlagen und, als er am Boden lag, gemeinsam mit der Frau auf ihn eingetreten. In der Folge verlor der 58-Jährige zeitweise das Bewusstsein und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.Zeugen erkannten am nächsten Tag in der Nähe des Tatortes zufällig das Pärchen wieder. Während die damals 31-jährige Frau festgehalten werden konnte, flüchtete ihr Begleiter unerkannt.Die Aufnahmen zeigen den flüchtenden Mann und mutmaßlichen Haupttäter.Er ist circa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine dunkle Shorts und T-Shirt, hat eine sportliche Figur, zum damaligen Zeitpunkt sehr kurze, dunkle Haare und auffällige Tätowierungen im Bereich des rechten Ober- und Unterarmes sowie des rechten Ober- und Unterschenkels. Zudem hatte er eine kleine schwarze Schultertasche dabei.Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 in der Kruppstraße 2-4 unter

46 64 37 33 15 oder

46 64 37 11 00 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.