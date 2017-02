Reinickendorf.

Polizeibeamte haben am Nachmittag des 28. Januar im Volkspark Rehberge ein aggressives Wildschwein erschießen müssen. Nach ersten Ermittlungen war gegen 14 Uhr eine ganze Rotte am Kurt-Schumacher-Platz aufgetaucht, von der sich ein Tier abgesondert und in einem Vereinsheim im Volkspark mehrere Menschen verletzt hatte. Die alarmierten Polizisten erlegten den Keiler um zu verhindern, dass er noch mehr anrichtet.