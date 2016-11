Reinickendorf.

Zwei Teenager sind am 19. November bei einem Verkehrsunfall in der Holzhauser Straße schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die zwölf- und 18-jährigen Mädchen gegen 16.15 Uhr bei Rot über die Fahrbahn gerannt, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste die Mädchen. Beide erlitten schwere Beinverletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.