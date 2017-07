Reinickendorf.

Der Verein der Geschäftsleute an der Residenzstraße „Zukunft Resi rundherum“ warnt vor vermehrten Taschendiebstählen auf der Straße sowie in den Geschäften. So sei auch schon in den Geschäften beobachtet worden, wie ein gut gekleidetes Paar im Alter zwischen 30 und 40 Jahren versuche, Kunden in ein Gespräch zu verwickeln, und dabei die Geldbörse zu entwenden.