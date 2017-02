Berlin: Dorfaue Alt-Reinickendorf |

Reinickendorf. Zur Alt-Reinickendorfer Abendmusik laden Juliane Kerber-Belmaguel und Sohn Joachim am Sonnabend, 18. Februar, um 17 Uhr in die Dorfkirche in Alt-Reinickendorf 21 ein. Zusammen präsentieren sie Musik für Orgel und Trompete aus mehreren Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kollekte sind willkommen. bm