Reinickendorf.

Ab sofort können in den Reinickendorfer Bibliotheken E-Book-Reader, Modell: tolino vision 3HD, kostenlos entliehen werden. Benötigt wird ein gültiger Bibliotheksausweis. Die Leihfrist beträgt 28 Tage, Ausleihe und Rückgabe müssen in der selben Bibliothek erfolgen. Hilfestellung bietet eine regelmäßig in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19, stattfindende Sprechstunde, immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat von 11.30 bis 13.30 Uhr.