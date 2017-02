Benefizprogamm für kranke Kinder

Reinickendorf.

Schauspielerin Anneke-Kim Sarnau und Sänger Reiner Schöne sind Gäste einer Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins Kinderhilfe am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Bapisten-Kirche in Alt-Reinickendorf 32. Unter dem Titel „Songs & Storys“ gestalten sie ein Programm mit Liedern und Texten. Der komplette Erlös aus dem Kartenverkauf geht an den Kinderhilfeverein, der sich um schwer kranke Kinder kümmert. Tickets kosten 18 Euro an der Abendkasse, 15 Euro im Vorverkauf, ermäßigt 13 Euro. Reservierungen per E-Mail unter info@efg-reinickendorf.de oder unter49 87 33 89.